بالفيديو.. مستشارة زوجية توضح أهمية اعتذار الزوج من الزوجة

الرياض(صدى):

تحدثت عزة الغامدي مستشارة علاقة زوجية وأسرية، عن أهمية اعتذار الزوج من الزوجة والتحاور معها في حال كانت كثيرة الزعل.

وأوضحت “الغامدي” أنه في بعض الأحيان تتضايق الزوجة من أجل لفت انتباه زوجها ولكي تحظى منه بالاهتمام ففي هذه الحالة يجب أن يعطيها الزوج المدح والثناء حتى تنطفئ لديها كثرة الزعل.

وأضافت: “ففي هذه الحالة لابد أن أسمع منها وأسمع وجهة نظرها ورأيها فيجب أن تتحاور معها لأنه في حالة تجاهلها سوف تتمادى في ذلك وستزيد الفجوة بينهما فيجب أن يتم التحاور معها”، بحسب “صباح السعودية”.