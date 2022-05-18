وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض، وذلك عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف).

وأوضح المركز المسميات الوظيفية المطلوبة وهي :

1- أخصائي مكتب إدارة المشاريع:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة المشاريع، الإدارة العامة، نظم المعلومات الإدارية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

2- أخصائي التخطيط والميزنة:

– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، إدارة الأعمال).

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

3- مسؤول سلامة:

– بكالوريوس أمن وسلامة مع إجادة اللغة الإنجليزية.

وأشار إلى أن التقديم متاح من الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب وذلك من خلال المواقع

1- أخصائي مكتب إدارة المشاريع:هنا

2- أخصائي التخطيط والميزنة:هنا

3- مسؤول سلامة:هنا