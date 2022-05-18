وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض، وذلك عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف).
وأوضح المركز المسميات الوظيفية المطلوبة وهي :
1- أخصائي مكتب إدارة المشاريع:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة المشاريع، الإدارة العامة، نظم المعلومات الإدارية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
2- أخصائي التخطيط والميزنة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، إدارة الأعمال).
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
3- مسؤول سلامة:
– بكالوريوس أمن وسلامة مع إجادة اللغة الإنجليزية.
وأشار إلى أن التقديم متاح من الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب وذلك من خلال المواقع
1- أخصائي مكتب إدارة المشاريع:هنا
2- أخصائي التخطيط والميزنة:هنا
3- مسؤول سلامة:هنا
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