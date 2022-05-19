بالفيديو.. رابح صقر يشعل أجواء نهائي كأس الملك

نواف السالم(صدى):

أشعل الفنان رابح صقر أجواء المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الهلال والفيحاء .

وشارك رابح صقر في الاستعراض الغنائي الذي تم تقديمه بين شوطي مباراة الهلال والفيحاء الذي أقيم مساء اليوم.

الجدير بالذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حضر إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لحضور المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الهلال والفيحاء.