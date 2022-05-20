بالصور.. لكزس تكشف عن تفاصيل سيارة الدفع الرباعي RX موديل 2023

أميرة خالد(صدى):

نشرت علامة لكزس التجارية المملوكة لشركة تويوتا اليابانية، أول صورة تشويقية لسيارة الدفع الرباعي الفاخرة التي تقول إنها “خضعت لتجديد كامل، مؤكدة أنها ستُعرض رسميًا وللمرة الأولى سيارة الجيل الجديد RX في الأول من شهر يونيو القادم.

وتقدم الشركة السيارة بنمط حديث علاوة على ذلك أصبحت المصابيح الأمامية بتقنية LED أكثر حدة من ذي قبل، ونمت مآخذ الصدامات لتضفي مظهرًا رياضيًا على واجهة السيارة.

ومن المرجح أن يأتي نظام لكزس سيفتى + 2.5 ADAS بشكل قياسي في جميع المتغيرات، بما يتماشى مع استراتيجية شركة صناعة السيارات.

وسيتميز الطراز الجديد على بمجموعة نقل حركة هجينة ومن المتوقع تحسينها من حيث إنتاج الطاقة والكفاءة، وسنتعرف على المزيد من التفاصيل حول 2023 لكزس RX في العرض الرقمي يوم الأربعاء 1 يونيو.

ولن تكشف الشركة عن تفاصيل المظهر الجانبي أو الطرف الخلفي لـ RX، ومن المتوقع أن يكون هناك نهجًا وتطوريًا مع التسطيح الحديث في الداخل.