إيقاف غادة إبراهيم عن العمل بعد أزمتها في جنازة سمير صبري

القاهرة(صدى):

قررت نقابة المهن التمثيلية في مصر، وقف الفنانة غادة إبراهيم عن العمل، وتحويلها للتحقيق على خلفية أزمتها مع الفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي.

وذكر البيان الذي أصدرته نقابة المهن التمثيلية أنه: قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف السيدة غادة إبراهيم عن العمل، وتحويلها إلى لجنة التحقيق للنظر فيما بدر منها من مخالفات.

وكانت غادة إبراهيم ظهرت في فيديو، أثناء حضورها جنازة الفنان الراحل سمير صبري، واتهمت إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي بمنعها من ركوب السيارة المخصصة لنقل الفنانين من مسجد الشيخ زايد الذي أقيمت فيه صلاة الجنازة، إلى المقابر في الإسكندرية.

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