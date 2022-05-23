بالفيديو.. مدربة توضح أسباب آلام العضلات بعد أول يوم من التمارين

أميرة خالد(صدى):

أوضحت المدربة مضاوي البليهد، أسباب آلام العضلات بعد أول يوم من التمارين، لافتة إلى أن ذلك بسبب أن الجسم معتاد على نمط حياة معين ثم فجأة حدث للعضلات مقاومة مختلفة.

وقالت أن العضلات تتكون من ألياف وهذه الألياف مع التمارين تبدأ في التوسع وتفرز مادة هي التي تسبب ألم العضلات، مضيفة أن الألم بعد 12 ساعة من ممارسة الرياضة أو بيوم أو يومين طبيعيًا، بينما يكون خطيرًا إذا حدث انتفاخ في مكان معين أو تغير اللون وأصبحت تؤثر على نمط الحياة.

وأشارت إلى أن البروتين عمومًا مهم للجميع للكبار والصغار فهو مصدر أساسي هام للعضلات، بينما المكملات من البروتين مهمة لفئات معينة لا تتناول البروتين من الأطعمة، مؤكدة أنه ليس ضارًا ولكن لا يؤخذ عشوائيًا، بحسب برنامج “صباح السعودية” عبر قناة “السعودية”.