فيديو..لحظة اعتذار الدوسري لجماهير الاتحاد.. وردة فعل حامد البلوي

طلال الغامدي(صدى):

شهدت مواجهة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد خلافًا، بين سالم الدوسري نجم الهلال وبين جماهير الاتحاد، في المباراة المقامة ضمن الجولة 27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدم الدوسري اعتذاره لجماهير نادي الاتحاد بعد تسجيله الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 66 حيث كان قد احتفل أمام مدرج الاتحاد، ما أثار غضب جماهير النادي.

وحاول بعض الاتحاديين، إلقاء علب المياه، على الدوسري، كما احتك معه، المدير التنفيذي حامد البلوي.

يذكر أن الهلال فاز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 58 نقطة ليعزز تواجده في المركز الثاني ويقلص الفارق مع الاتحاد المتصدر إلى ثلاث نقاط مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الموسم.