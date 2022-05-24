فيديو..لحظة اعتذار الدوسري لجماهير الاتحاد.. وردة فعل حامد البلوي
شهدت مواجهة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد خلافًا، بين سالم الدوسري نجم الهلال وبين جماهير الاتحاد، في المباراة المقامة ضمن الجولة 27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقدم الدوسري اعتذاره لجماهير نادي الاتحاد بعد تسجيله الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 66 حيث كان قد احتفل أمام مدرج الاتحاد، ما أثار غضب جماهير النادي.
وحاول بعض الاتحاديين، إلقاء علب المياه، على الدوسري، كما احتك معه، المدير التنفيذي حامد البلوي.
يذكر أن الهلال فاز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 58 نقطة ليعزز تواجده في المركز الثاني ويقلص الفارق مع الاتحاد المتصدر إلى ثلاث نقاط مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الموسم.
إبراهيم طه[ عدد التعليقات: 311 ] نشر منذ ساعة واحدة
الأخلاق قبل كل شي وهي من تصنع الفرح والسعادة..مباراة ليست للنسيان ولكن لدق ناقوس الخطر في الاتحاد الدوري سيضيع يا عميد بسبب الأخطاء الفادحة أولاها من زياد الصحفي من تسبب بخروج الحارس الأول غروهي وثانيها من حمد الله من تفنن بإضاعة الفرص السهلة
إبراهيم طه[ عدد التعليقات: 311 ] نشر منذ ساعة واحدة
الاتحاد من الصعب أن يحقق الدوري بالفوز في باقي المباريات في ظل الوضع الفني للاعبين: الدفاع كان منظم ثم تلخبط بخروج حجازي..الهجوم كان نشطا ثم ضعف نشاطه باستبعاد المولد حمد الله لا يقاتل بروح العميد ينتظر الكرات تأتيه..الوضع صعب وننتظر تقديم هدايا من أبها والفيصلي والفتح! المفروض يتقدم رومارينيو وحمد الله يصبح لاعب استبدال