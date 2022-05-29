جامعة جدة توفر وظائف تعليمية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة جدة مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن حاجتها إلى مدرسين للغة الإنجليزية واللغة الصينية من المواطنين والمواطنات حملة الماجستير في التخصصات المطلوب تدريسها بمعهد اللغة الإنجليزية.

وأوضحت الجامعة أن المسمى الوظيفي هو:

– مدرس لغة

وأفادت بأن الشروط المطلوبة هي :

١- اللغة الإنجليزية.٢- اللغة الصينية.

٣- أن يكون المتقدم متخرجاً من جامعة سعودية.

٤- وفي حالة التخرج من جامعة غير سعودية فيجب أن تكون الشهادة معادلة من قبل وزارة التعليم.٥- أن يكون نظام الدراسة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير عن طريق التفرغ التام والانتظام الكلي والتعليم الاعتيادي.

٦- ألا يزيد عمر المتقدم عن ٣٥ عام.٧- ألا يقل التقدير في مرحلتي البكالوريوس والماجستير عن (جيد).٨ – الحصول على شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية، وغيرها من الشروط .

وأفادت الجامعة بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/10/28هـ الموافق 2022/05/29م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1443/11/05هـ الموافق 2022/06/04م.

طريقة التقديم:- من خلال الرابط التالي: هنــــــــا