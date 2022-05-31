الزمالك: التصالح مع كهرباء أمر مرفوض

وكالات(صدى):

كشف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أحمد مرتضى منصور، آخر تطورات قضية لاعبها السابق والأهلي حاليا محمود كهربا، مؤكدا أن النادي حصل على حكم نهائي بتغريم اللاعب.

وأضاف أن البعض يحاول التوسط من أجل التصالح في الغرامة المفروضة على اللاعب إلا أن النادي لن يقبل بذلك ويعتبر هذا التصالح أمر مرفوض.

ولفت إلى أن غرامة كهربا ليست أمرا شخصيا ليتم التسامح فيه، ولكنها أموال نادي الزمالك لذا لن يتم التصالح عليها.

يذكر أن المحكمة الرياضية الدولية قد قضت بتغريم محمود عبد المنعم كهربا مبلغ وقدره 2 مليون دولار .