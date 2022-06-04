شاهد.. منظر بديع لفتح مظلات المسجد النبوي عند الشروق

المدينة المنورة (صدى):

ال المنظر البديع لفتح مظلات المسجد النبوي عند الشروق إعجاب جميع الزوار، إذ تُفتح المظلات الضخمة مع شروق الشمس، وعند اقتراب الشمس من المغيب تبدأ بالانغلاق.

وأظهر مقطع فيديو لحظة فتح المظلات، والتي يتم التحكم فيها آلياً عن بعد من خلال غرفة تحكم.

وصُممت المظلات ضمن مواصفات قياسية ، فالنسيج مكون من مادة تمنع نفاذ الأشعة فوق البنفسجية المؤذية، وصموده أمام الرياح الشديدة، فضلاً عن مقاومته للحريق.