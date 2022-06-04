اعتزال كارلوس تيفيز

وكالات(صدى):

قرر المهاجم الأرجنتيني المخضرم كارلوس تيفيز، اعتزال منافسات كرة القدم على المستوى الاحترافي بعد عام من رحيله عن صفوف بوكا جونيورز المنتمي لعاصمة الأرجنتين بداعي عدم قدرته على “تقديم المزيد”.

وصرح تيفيز (38 عاما) عبر التلفزيون الوطني في الأرجنتين إنه سيتوقف عن اللعب على مستوى الاحتراف، فيما كان بدأ مسيرته الاحترافية في صفوف بوكا جونيورز ثم توج بألقاب بعد ذلك مع كورنثيانز البرازيلي.

وانتقل بعد ذلك إلى إنجلترا في 2006 حيث لعب في صفوف فرق الدرجة الممتازة وست هام يونايتد ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي قبل الانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي، ثم أمضى فترتين منفصلتين مع بوكا جونيورز لعب بينهما بألوان شنغهاي شينهوا في الدوري الصيني الممتاز.