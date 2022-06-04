“الشورى” يطالب برفع الحد الأدنى للأجور التقاعدية إلى 3 آلاف ريال

عادل الحربي(صدى):

كشف مصادر أن الجدل بين مجلس الشورى والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ما زال مستمرًا حول رفع الحد الأدنى لأجور المتقاعدين.

ويطالب “الشورى” بتحسين منافع التأمينات الاجتماعية وتقديم منافع تأمينية اجتماعية عالية المستوى للمشتركين وعائلاتهم، ورفع الحد الأدنى للأجور التقاعدية إلى ثلاثة آلاف ريال.

فيما تمسكت المؤسسة بعدم الزيادة على مبلغ 1983 ريالا و75 هللة المعتمد منذ عام 2012؛ تفادياً لمزيد العجوزات الواقعة والمتوقعة، بحسب ما ذكرت مصادر صحيفة “عكاظ”.

وجاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى للتقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1443/1442، والذي أكد ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور التقاعدية في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات