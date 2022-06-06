نصائح لتجنب الإصابة بتسمم الحمل

أميرة خالد(صدى):

يرتفع ضغط الدم أثناء فترة الحمل في كثير من الأحيان ويؤثر على الكلى والكبد والدماغ إذا ترك دون علاج، ويمكن أن يؤدي إهمال الحالة أيضًا إلى تحوله إلى تسمم الحمل، الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على أعضاء الجسم الأخرى، ولذلك إليكِ بعض النصائح للتحكم في تسمم الحمل :

1-مراقبة ضغط الدم

يجب مراقبة ضغط الدم باستمرار، وإخطار الطبيب المعالج بأي تغيرات غير طبيعية في ضغط الدم.

2- اختبارات الدم

تساعدك على فحص صحة الكلى والكبد، وتناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب فقط.

3- نظام غذائي متوازن

يجب الاستمرار على تناول الفواكه الطازجة والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والعدس والبقول.

4-تجنب الأطعمة الدهنية

تجنب الأطعمة الغير مرغوب فيها والدهنية، بالإضافة إلى التقليل من تناول الكربوهيدرات والبطاطس وعصائر الفاكهة والكولا والحلويات .

5-تمرن يوميًا

تمرن يوميا لكن تجنب التدريبات الشاقة و حافظي على وزن صحي أثناء الحمل، لأنه يساعد كثيرًا في تقليل الخطورة .