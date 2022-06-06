بالفيديو.. حظر المنتجات الهندية من متاجر كويتية بسبب تصريحات مسيئة للنبي محمد

نيودلهي(صدى):

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة رفع المنتجات الهندية من متاجر كويتية بسبب التصريحات “المسيئة للنبي محمد صل الله عليه وسلم” لمسؤولة بالحزب الحاكم.

وبيّن مقطع الفيديو قيام العمال في بعض متاجر بيع الأغذية في الكويت، وهم يقومون بإزالة المنتجات الهندية المعروضة بها، بعد تصريحات مسيئة للنبي محمد أدلت بها مسؤولة بالحزب الحاكم في الهند.

وأفاد حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند في وقت سابق، بأنه أوقف المتحدثة باسم الحزب، نوبور شارما، عن العمل، وجاء ذلك ردًا على تعليقات حول النبي محمد صل الله عليه وسلم، أدلت بها خلال مناظرة.

وأشار الحزب في بيان على موقعه على الإنترنت إلى أنه يحترم جميع الأديان، لافتًا أن حزب بهاراتيا جاناتا يدين بشدة إهانة أي رموز دينية لأي دين.