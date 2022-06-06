مجموعة بن شيهون تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة بن شيهون، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الشهادة الابتدائية فأعلى، في أربع مدن بالمملكة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- مدخل بيانات (جدة):

– دبلوم تقنية معلومات أو ما يعادلها مع خبرة سنة.

2- عامل مستودع (جدة):

– الشهادة المتوسطة فما دون مع خبرة سنة

3- مندوب مبيعات (جدة، الرياض):

– شهادة الثانوية فأعلى مع خبرة سنتين.

4- أمين مخزن (جدة):

– شهادة الثانوية فأعلى مع خبرة سنتين.

5- مسؤول الرواتب والأجور (جدة):

– شهادة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها مع خبرة سنتين.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح من اليوم وحتى اكتمال العدد المطلوب، وذلك من خلال الموقع

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