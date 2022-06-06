مجموعة بن شيهون تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت مجموعة بن شيهون، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الشهادة الابتدائية فأعلى، في أربع مدن بالمملكة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- مدخل بيانات (جدة):
– دبلوم تقنية معلومات أو ما يعادلها مع خبرة سنة.
2- عامل مستودع (جدة):
– الشهادة المتوسطة فما دون مع خبرة سنة
3- مندوب مبيعات (جدة، الرياض):
– شهادة الثانوية فأعلى مع خبرة سنتين.
4- أمين مخزن (جدة):
– شهادة الثانوية فأعلى مع خبرة سنتين.
5- مسؤول الرواتب والأجور (جدة):
– شهادة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها مع خبرة سنتين.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح من اليوم وحتى اكتمال العدد المطلوب، وذلك من خلال الموقع
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