بالصور .. سيارات كوبرا ترفع الستار عن آخر سيارتها التي تعمل بالوقود

أميرة خالد(صدى):

أعلنت علامة كوبرا التجارية التابعة لعلامة سيات الاسبانية اليوم عن سيارة Terramar جنبًا إلى جنب مع سيارة Cupra Urban Rebel الكهربائية، السوبر ميني و Cupra Tavascan موديل 2024 الكهربائية الرياضية.

وأفادت العلامة التجارية بأن السيارة سيتم تقديمها مع خيار بنزين هجين معتدل ومحركات هجينة تعمل بالكهرباء، وسيكون هذا آخر طراز Cupra يتم إطلاقه بمحرك احتراق على الاطلاق.

وقالت كوبرا:” أن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية ستنضم إلى Terramarفي الوكلاء، ومن المحتمل أن يكون هذا البديل ذو الأسقف الفخمة على طراز الكوبيه في سياق Audi Q3 Sportback”، مُشيرة إلى أنه من المتوقع أن تستخدم Terramarجيلًا جديدًا من المحركات، منفصلة عن تلك المتوفرة حاليًا في Cupra Formentor كروس أوفر.

وأشارت كوبرا إلى أن خيارات السيارة الكهربائية الهجينة القابلة للتحلل الهجين، ستستمر في التركيز على “الأداء والرياضة المعاصرة.

والجدير بالذكر أن كوبرا ضاعفت مبيعاتها ثلاث مرات العام الماضي، لتصل إلى 80 ألف سيارة، بينما بلغ إجمالي مبيعات سيات 471 ألف سيارة.