بالفيديو.. الجدعان: 540 مليار ريال أعيد توجيهها إلى خدمة المواطن والمقيم

الرياض(صدى):

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن الجهات الحكومية حققت أثرا ماليا يتجاوز 540 مليار ريال أعيد توجيهها إلى خدمة المواطن والمقيم.

وأضاف أنه تم عمل خطة مع 20 جهة حكومية من الجهات الأكثر إنفاقا، كما عملت على تطوير محافظها الخمسية متوسطة المدى لمشاريعها الرأسمالية.

يذكر أن ذلك جاء خلال كلمته خلال حفل تدشين الدليلين الوطنيين لإدارة المشاريع وإدارة الأصول والمرافق الذي عقد اليوم.