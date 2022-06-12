الموارد البشرية توضح عقوبة تشغيل العامل تحت أشعة الشمس

الرياض(صدى):

أوضح متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، عقوبة تشغيل العامل تحت أشعة الشمس.

وقال متحدث الموارد البشرية أنه يتم معاقبة صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس يعاقب بـ 3 آلاف ريال لكل عامل، وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت بدء بتطبيق القرار الوزار القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو الحالي.