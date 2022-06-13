بالصور .. أسعار ومواصفات تويوتا هايلاندر الرياضية في المملكة

أميرة خالد(صدى):

تعد شركة تويوتا اليابانية واحدة من أشهر الشركات انتشاراً وشهرة داخل سوق المملكة، ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، والتي تصنف ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، كما أنها أكبر سيارة كروس أوفر في أسطول سيارات تويوتا.

وتعتمد السيارة على محرك هجين رباعي الاسطوانات، بسعة 2.5 لتر، بقوة تصل الى 240 حصان، وأقصى عزم للدوران يبلغ 237 نيوتن متر، مع قير CVT، اوتوماتيكي.

وجاءت السيارة بتصميم خارجي محدث وراقي حيث تتميز بشبك أمامي كبير باللون الأسود مع خطين من الكروم، ويتوسطها شعار تويوتا مع المصابيح الأمامية الـLED.

وتميزت السيارة بمقصورة مميز وبتصميم أنيق، وشاشة كبيرة بقياس 8 بوصة، تدعم آبل كار بلاي وأندرويد اوتو، وشاشة عدادت بقياس 7 بوصة اختيارية.

وتتوفر تويوتا هايلاندر 2022 داخل المملكة بأسعار:

– فئة LE HEV، بسعر 145,360 ريال.

– فئة GLE HEV 4X4 بسعر 158,010 ريال.

– فئة LTD HEV 4X4 بسعر 190,900 ريال.