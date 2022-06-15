مستشار أسري: المشكلات الزوجية تبدأ من فتح الجوال

علي القحطاني (صدى):

أكد المستشار الأسري مؤسس مركز التنمية الإنسانية للاستشارات الأسرية عبدالله السلمان، أن بعض المشكلات الزوجية تبدأ عندما يقرر أحد الأطراف تفتيش جوال الآخر.

وقال السلمان: بعض المشكلات الزوجية تبدأ من فتح الجوال ومشاهدة المحادثات والرسائل القديمة وأحياناً الحديثة.

وتابع: ياليت الزوجين يبتعدون عن هذه الأمور؛ الزوج ليه يرسل رسائل مالها داعي ، والزوجة ليه تفتح جواله أو لاب توبه.

وأضاف: ياليت الزوجين يكونان على قدر المسؤولية ويبتعدان نهائياً عما ينكد حياتهم.