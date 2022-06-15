مستشار أسري: المشكلات الزوجية تبدأ من فتح الجوال
أكد المستشار الأسري مؤسس مركز التنمية الإنسانية للاستشارات الأسرية عبدالله السلمان، أن بعض المشكلات الزوجية تبدأ عندما يقرر أحد الأطراف تفتيش جوال الآخر.
وقال السلمان: بعض المشكلات الزوجية تبدأ من فتح الجوال ومشاهدة المحادثات والرسائل القديمة وأحياناً الحديثة.
وتابع: ياليت الزوجين يبتعدون عن هذه الأمور؛ الزوج ليه يرسل رسائل مالها داعي ، والزوجة ليه تفتح جواله أو لاب توبه.
وأضاف: ياليت الزوجين يكونان على قدر المسؤولية ويبتعدان نهائياً عما ينكد حياتهم.
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