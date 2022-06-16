  • الخميس 16 يونيو

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  3. الرشيدي: ألوم لجنة الرابطة باتحاد القدم على جدولة المباريات ونسيت الأولمبي

الرشيدي: ألوم لجنة الرابطة باتحاد القدم على جدولة المباريات ونسيت الأولمبي

الرشيدي: ألوم لجنة الرابطة باتحاد القدم على جدولة المباريات ونسيت الأولمبي
ماجد محمد(صدى):

وجه الناقد الرياضي عايد الرشيدي، اللوم للجنة الرابطة بالاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب جدولة المباريات ونسيانها الأولمبي.

وقال “الرشيدي” في حديثه: “أنا ألوم الاتحاد السعودي لكرة القدم يقومون بجدولة المباريات والأولمبي ينسوه”.

وأضاف: “موجود الأهلي والهلال كلها موجودة في الجدول إلا الأولمبي، الرابطة نسيت الأولمبي”، وذلك بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.

 


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