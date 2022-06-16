الرشيدي: ألوم لجنة الرابطة باتحاد القدم على جدولة المباريات ونسيت الأولمبي
وجه الناقد الرياضي عايد الرشيدي، اللوم للجنة الرابطة بالاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب جدولة المباريات ونسيانها الأولمبي.
وقال “الرشيدي” في حديثه: “أنا ألوم الاتحاد السعودي لكرة القدم يقومون بجدولة المباريات والأولمبي ينسوه”.
وأضاف: “موجود الأهلي والهلال كلها موجودة في الجدول إلا الأولمبي، الرابطة نسيت الأولمبي”، وذلك بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.
🗣 عايد الرشيدي :
ألوم لجنة الرابطة باتحاد القدم على جدولة المباريات ونسيت الأولمبي..
الحصاد الرياضي …@ayed7171 pic.twitter.com/5uvu7pzubY
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 15, 2022
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