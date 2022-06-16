بالفيديو.. خطأ شائع يقع بها كبار السن أثناء ممارسة الرياضة

أميرة خالد(صدى):

حذر الكابتن بدر آل خضير من خطأ شائع يرتكبه كبار السن أثناء ممارسة الرياضة، وهي الإطلاع على الجوال أثناء ممارسة رياضة المشي.

وذكر أن رياضة المشي تعد من أنواع الرياضة المناسبة لكبار السن، وينصح باستشارة الطبيب قبل البدء في أي رياضة خاصة بالنسبة لمن يعانون من أمراض القلب، وفقا لما ذكره بقناة “السعودية”.

كما نصح بأن يتم التدرج في ممارسة الرياضة كمثل يمارسها الفرد لمدة 15 وفي اليوم التالي يمارسها لمدة نصف ساعة وهكذا، مضيفا أن أفضل وقت لممارسة الرياضة يكون من بعد صلاة الفجر إلى الساعة الثامنة صباحا.

#صباح_السعودية | أخطاء شائعة يقع بها كبار السن أثناء ممارسة الرياضة، الكابتن بدر آل خضير. #قناة_السعودية pic.twitter.com/uVroTT1jbP — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) June 16, 2022