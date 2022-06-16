دراسة: القلق والتوتر يسرع من شيخوخة الجهاز المناعي

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة طبية أمريكية حديثة، أن ضغوط العمل والحياة اليومية، والتوتر والشعور بالقلق، يسرع من شيخوخة الجهاز المناعي ما يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب وكوفيد-19.

وأوضحت الدراسة أن هناك بعض السلوكيات المصاحبة للتوتر والقلق بينها تضاعف التأثير السلبي على مناعة الجسم، والتي تشمل التدخين والعادات الغذائية غير الصحية.

وقال خبير علم الشيخوخة في جامعة جنوب كاليفورنيا، إريك كلوباك، أن الأشخاص المصابين بالقلق والتوتر، هم أكثر الأشخاص عرضة لاتباع سلوكيات غير صحية.

وأشار إلى أن هذه السلوكيات، يمكن أن تقلل إنتاج خلايا مناعية جديدة، وهو ما يفسر العلاقة بين الإجهاد والشيخوخة المناعية.