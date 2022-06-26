بالصور.. “المدوح والشلهوب” ينضمان للأجهزة الفنية لفئات الهلال السنية 

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي الهلال، عن ضم الثنائي محمد الشلهوب ووليد المدوح للأجهزة الفنية للفئات السنية في النادي.

وكشف الهلال، توقيع محمد الشلهوب، في اجتماع مع الرئيس فهد بن نافل، على عقود تدريب فريق الهلال تحت 17 عامًا، لمدة موسم رياضي واحد، 2022-2023.

وأشار إلى إسناد مهمة تدريب فريق تحت 15 عامًا إلى المدرب وليد المدوح، مبينا أنه عمل سابقًا مع الفئات السنية لمدة 11 سنة كاملة.

وتابع الهلال أن محمد الشلهوب حصل على رخصة التدريب الآسيوية (A).