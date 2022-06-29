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بدء أعمال الصيانة في نفق طريق الملك فهد مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض

بدء أعمال الصيانة في نفق طريق الملك فهد مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض
الرياض(صدى):

نوهت إدارة مرور منطقة الرياض وبالتنسيق مع أمانة المنطقة، اليوم الأربعاء، عن البدء بأعمال الصيانة في النفق الواقع في تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز من الجنوب إلى الشمال.

وأشارت إدارة المرور، إلى تحويل الحركة المرورية لطريق الخدمة، وذلك خلال الفترة 1-16 يوليو من الساعة 3 وحتى 8 صباحًا.

 


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