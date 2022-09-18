ضبطت وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي (66) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أسبوع.

وتضمنت قائمة المضبوطين 7 مخالفين لرعيهم 166 متنًا من الإبل في مواقع ممنوعة، كما تم ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة لقطعهم الأشجار دون ترخيص في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية لمنطقة تبوك.

وألقت القبض أيضًا على 27 مخالفًا بحوزتهم أكثر من 14 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين لأغراض تجارية في منطقة الرياض.

كما تم إيقاف 4 مخالفين تسببوا في تلويث البيئة بحرق مخلفات صناعية في منطقة مكة المكرمة.

وضبط 18 مخالفًا لنظام البيئة لدخولهم منطقة محمية دون تصريح والصيد في أماكن محظورة بحوزتهم 12 بندقية هوائية و5 بنادق شوزن وبندقية نارية و42 طائرًا مصيدًا في عدد من مناطق المملكة.

وقبضت شرطة منطقة الرس على مخالف لنظام البيئة لقطعه الأشجار في منطقة القصيم وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من قبل الجهات المختصة.