كشف برنامج حساب المواطن عن الإجراءات المتبعة حال قام المستفيد بحذف حسابه الشخصي بالبرنامج.

وتلقى البرنامج استفسارا مفاده: “أنا حذفت حسابي في برنامج حساب المواطن هل يحق لي التسجيل مرة ثانية؟ وفي حال تم التقديم مرة ثانية هل بياناتي القديمة راح تظهر ولا راح يتكنسل كل البينات القديمة؟”.

ورد البرنامج بأنه: “في حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يوم من حذف الحساب من خلال التقديم

وأوضح أن ذلك يتم عن طريق: “تسجيل جديد – تفاصيل الطلب – تعبئة البيانات- وتقديم الطلب”.