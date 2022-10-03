كشفت هيئة الهلال الأحمر، عن تمركز أولى طائرات الإسعاف الجوي بالهيئة في مطار الأحساء الدولي؛ بشكل استثنائي ولمدة 80 يومًا، دعمًا لاستضافة دولة قطر منافسات مونديال كأس العالم، وذلك استعداد للاستجابة النوعية للحوادث المرورية.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر عبدالعزيز الصوينع، أن الاستعدادات التي بدأتها الهيئة في المنطقة الشرقية تأتي ضمن جهود القيادة الرشيدة، لتعزيز السلامة والصحة للمواطنين والمقيمين وزوَّار المملكة خلال الفعاليات والأحداث المحلية والدولية كافة.

وأشار إلى أن الهيئة بدأت استعداداتها في المنطقة الشرقية، عبر إقامة عدد من الفرضيات للتأكد من جاهزية الخدمات الطبية الطارئة لتقديمها لزوار المملكة خلال إقامة كأس العالم بدولة قطر؛ وذلك على الطرق الدولية والرئيسية المؤدية من دولة قطر وإليها.