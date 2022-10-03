تمكن بفضل الله أطباء الباحة المختصين بجراحة فتح الصدر بقيادة استشاري جراحات الصدر د. حسن عثمان الزندي والطاقم الطبي من جراحين د. علي ناجي ود. ناصر عسيري وطاقم التخدير وتمريض وتعقيم في مستشفى الأمير مشاري بن سعود من إنقاذ حياة مقيم باكستاني الجنسية تعرض لإصابة عمل خطيرة جراء استخدامه مسدس المسمار اثناء تاديته العمل والذي تسبب للمصاب باختراق الصدر وإصابة الرئة وأحد الشرايين الرئوية وأدى إلى نزيف حاد في الصدر وتجمع هوائي .

وأكدت صحة الباحة ان المصاب احضر إلى قسم الطوارئ وهو في حالة حرجة جداً حيث كان يعاني إنخفاض الضغط ونزف لأكثر من ثلاثة لتر من الدم وعلى الفور وبعد إجراء الفحوصات السريرية والأشعة اللازمة تقرر إدخاله غرفة العمليات كحالة إنقاذ حياة وقام الأطباء بعمل عملية استغرقت أكثر من ساعتين لفتح الصدر وإيقاف النزيف وإستئصال أحد فصوص الرئة اليسرى وإستخراج المسمار وتعويض الدم المفقود .

وأشارت أنه تم نقل المريض بعد إستقرار الحالة إلى غرفة العناية المركزة لمدة أسبوع ثم نقله إلى قسم التنويم وبعدها غادر المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد .

وبينت صحة الباحة أن هذه الإصابة تعد من الإصابات الخطيرة التي قد تؤدي إلى الوفاة بنسبة كبيرة 100% لاقدر الله .

الجدير بالذكر ان مستشفى الامير مشاري شهد خلال شهر ماضي اكثر من 300 عملية جراحية في مختلف التخصصات اضافة الى 150 عملية جراحية لليوم الواحد.