صرح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما لا يخادع في تهديداته باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

وقال أوستن، مساء الأحد: “لا توجد ضوابط تحكم تصرفات وأفعال بوتين. لقد اتخذ قراراً غير مسؤول بغزو أوكرانيا، يمكنه اتخاذ أي قرار آخر” ، وذلك خلال مقابلة مع شبكة “سي إن إن” CNN الأميركية.

ووصف أوستن تهديدات بوتين بأنها “غير مسؤولة”، مشيراً إلى أن “هذا النوع من التهديدات ليس من المفترض أن نسمعه من قادة الدول الكبيرة ذات القدرات العالية”.

واتُهم بوتين الأسبوع الماضي بـ”قعقعة السيوف النووية”، بعد أن هدد باستخدام الترسانة النووية الروسية لحماية الأراضي الأوكرانية التي تم ضمها بعد استفتاءات غير مشروعة.