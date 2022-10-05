أرسلت وزارة التعليم الإيرانية مسؤولين من قوات الباسيج إلى المدارس لتوجيه الطلاب ومنعهم من المشاركة في التجمعات والاحتجاجات ، لكن النتيجة هتفت الطالبات ضدهم قائلين: “يا باسيجي انقلع”.

وازداد احتجاج طالبات المدارس، وخلع العديد من الطالبات أوشحتهن، ورددن دون خوف شعارات ضد النظام الإيراني والمرشد علي خامنئي، ومزقن صور “الخميني” من كتبهن.

وذكرت وسائل إعلام، أنه في الأيام الماضية تم الاتصال بأسر العديد من الطلاب، وتم تحذيرهم لمنع أبنائهم من ممارسة أنشطة “مناهضة للنظام” في الفضاء الإلكتروني.