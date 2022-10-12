عبرت إحدى المواطنات عن افتخارها وسعادتها بالعمل داخل إحدى المصانع التي تحيك الملابس العسكرية، وهومصنع بصمة وطن للزي الموحد بجازان.

وذكرت “زمزم عبدالرحمن” أن جمعية الأنامل ساعدتها وتدربت مع غيرها من السيدات على حياكة الملابس العسكرية، وذلك وفقا لما ذكرته في قناة الإخبارية.

وأبدت افتخارها بعملها في حياكة الملابس العسكرية لجنود الوطن، مؤكدة أنها سعيدة بما تفعله خاصة وأن زوجها الراحل كان عسكريا.