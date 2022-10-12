عبرت إحدى المواطنات عن افتخارها وسعادتها بالعمل داخل إحدى المصانع التي تحيك الملابس العسكرية، وهومصنع بصمة وطن للزي الموحد بجازان.
وذكرت “زمزم عبدالرحمن” أن جمعية الأنامل ساعدتها وتدربت مع غيرها من السيدات على حياكة الملابس العسكرية، وذلك وفقا لما ذكرته في قناة الإخبارية.
وأبدت افتخارها بعملها في حياكة الملابس العسكرية لجنود الوطن، مؤكدة أنها سعيدة بما تفعله خاصة وأن زوجها الراحل كان عسكريا.
فيديو | بمشاعر أصدق من الكلام..
سعودية تحيك الثياب العسكرية رثاء لزوجها المتوفى#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/qS3Vc5J3zR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 12, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً