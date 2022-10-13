رأى الفنان المصري محمد رمضان أن ما يجري عبارة عن “حملات ممنهجة ضده”، وذلك بعد إلغاء حفلة محافظة الإسكندرية، وعدة دول عربية أخرى، ” وحملة غير مرحب بك” .

وقال محمد رمضان عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، عن الحملات الممنهجة ضده: “ضريبة التميز، ثقة في الله نجاح حراق.”

وجاءت تطورات إلغاء الحفلات الثلاثة، بينما كان من المقرر أن يقيم الفنان حفلاً في محافظة الإسكندرية في الـ 7 من أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى حفل في مدينة أربيل العراقية في الـ 27 من هذا الشهر، فضلاً عن حفل آخر في سوريا، حتى أعلن عن إلغاء جميع تلك الحفلات دفعة واحدة.

والجدير بالذكر أن محمد رمضان، ينشغل هذه الفترة بتصوير مسلسله الجديد “العمدة” الذي يتعاون فيه مع المخرج محمد سامي ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2023.