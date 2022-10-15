تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 3٫65338 مقابل الريال الواحد 0٫27372
– الدولار: 3٫75732 مقابل الريال الواحد 0٫26615
– درهم إماراتي: 1٫02293 الريال الواحد الواحد 0٫97759
– ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫60334
– دينار أردني: 5٫29953 مقابل الريال الواحد 0٫18870
– دينار كويتي: 12٫09883 مقابل الريال الواحد 0٫08267
– دينار بحريني: 9٫96494 مقابل الريال الواحد 0٫10036
– الريال القطري:1٫03195 مقابل الريال الواحد 0٫96904
– الدرهم المغربي: 0٫34068 مقابل الريال الواحد 2٫93534
– الجنيه المصري: 0٫19113 مقابل الريال الواحد 5٫23205
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