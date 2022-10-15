تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 3٫65338 مقابل الريال الواحد 0٫27372

– الدولار: 3٫75732 مقابل الريال الواحد 0٫26615

– درهم إماراتي: 1٫02293 الريال الواحد الواحد 0٫97759

– ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫60334

– دينار أردني: 5٫29953 مقابل الريال الواحد 0٫18870

– دينار كويتي: 12٫09883 مقابل الريال الواحد 0٫08267

– دينار بحريني: 9٫96494 مقابل الريال الواحد 0٫10036

– الريال القطري:1٫03195 مقابل الريال الواحد 0٫96904

– الدرهم المغربي: 0٫34068 مقابل الريال الواحد 2٫93534

– الجنيه المصري: 0٫19113 مقابل الريال الواحد 5٫23205