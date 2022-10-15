وثق مقطع فيديو قيام الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتقديم نصائح للفتيات المراهقات بشأن المواعدة والدخول في علاقة جدية مع الرجال قبل بلوغ سن الـ30 عاما.

وظهر “بايدن” في الفيديو خلال تواجده في كلية إيرفين فالي بكاليفورنيا، وهو يمسك الفتاة من كتفها ويهمس في أذنها أثناء التقاط صورة له معها وأصدقائها.

وتوقف “بايدن” مع بعض الأشخاص الذين تجمعوا لسماع ملاحظاته، وقام بتقديم نصائح للمراهقات في اللقاءات مع الرجال.

وأضاف “بايدن” للمراهقات: “الآن، شيء مهم للغاية أخبرت به بناتي وحفيداتي، لا يوجد رجال جادون حتى سن الثلاثين”.

فيما ظهرت الفتاة الصغيرة التي تكلم إليها بايدن غير مرتاحة، حيث ضحكت بعصبية وهي تستدير لتنظر إليه وهو واصل وضع يديه على كتفها. وأجابته: “سوف أبقي ذلك في بالي”.