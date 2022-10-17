أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية اليوم الإثنين، عن رصد هزة أرضية في مدينة تبوك بقوة 3.38 درجة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجيـة السـعودية طارق أبا الخيـل بأن محطـات الشبكة الوطنيـة للرصـد الزلزالـي التابع لمركـز المخاطـر الجيولوجيـة بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية سجلت مساء يوم الأحد الموافق 16/10/2022 الساعة 10:46 مساءاً هزة أرضية بقوة 3.38 درجة على مقياس ريختر تبعد مسافة 148 كم شمال غرب تبوك وعلى عمق 19.37 كم.

وبيـن أن الهـزة الأرضيـة ناتجة عـن إجهادات تكتونية من خليج العقبة وشمال البحر الاحمـر أدت إلى إعادة.تنشيط لبعض من الصـدوع القديمة فـي المنطقة.

وطمـأن المواطنين والمقيمين بأن الهزة الأرضيـة تعتبـر ضعيفـة على مقياس ريختر من حيـث القـدر الزلزالي وليـس منها خطورة مؤكدا بأن محطات الرصد الزلزالي بالهيئة لم تسجل أي هزات إرتدادية.