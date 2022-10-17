كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن استهداف الوزارة 11 قراراً جديداً للتوطين قبل نهاية العام الحالي، تتضمن مهن إدارة المشاريع، ومهن المشتريات، ومهن قطاع الغذاء والدواء.

وقال “الراجحي” خلال لقائه مع رجال وسيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض:” أن قرارات التوطين للقطاعات والأنشطة والمهن، أسهمت في ارتفاع عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص إلى أكثر من 2.13 مليون مواطن ومواطنة، وخفض معدل بطالة السعوديين إلى 9.7%، فضلا عن ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة 35.6%.”

وأوضح أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص بنظام العمل ولوائحه بلغت 98% خلال هذا العام، كما أن أكثر من 74% من القضايا العمالية أصبحت تُحل ودياً من خلال إدارة التسوية الودية للخلافات العمالية دون الحاجة إلى الذهاب للمحاكم.

وأفاد بأن نسبة الامتثال في برنامج حماية الأجور وصلت إلى نحو 80%، كذلك توثيق أكثر من 3.8 ملايين عقد عمل في برنامج توثيق، ورقمنة العقود إلكترونياً، بما يضمن حصول العامل وصاحب العمل على نسخة عقد موثق ونظامي.

وأشار الراجحي إلى أتمتت خدمات الوزارة ضمن مشروع طموح للتحول الرقمي، حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة في (منصة قوى) 127 خدمة، وتخدم ما يزيد عن 3 ملايين مستخدم، وأكثر من مليون شركة، كما تقدّم أكثر من 700 ألف خدمة شهرياً للمستفيدين دون الحاجة لزيارة المكاتب الخدمية.

وأضاف الراجحي:” أن عدد خدمات الوزارة ضمن مشروع طموح للتحول الرقمي، بلغت في (منصة قوى) 127 خدمة، وتخدم ما يزيد عن 3 ملايين مستخدم، وأكثر من مليون شركة، كما تقدّم أكثر من 700 ألف خدمة شهرياً للمستفيدين دون الحاجة لزيارة المكاتب الخدمية.”

وتابع في حديثه:” أن ن الوزارة توسعت في خدمات (منصة مساند) من خدمة واحدة إلى أكثر من 35 خدمة مؤتمتة بنسبة 100%، وتخدم أكثر من مليوني مستفيد.

وفي السياق، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، في كلمته خلال اللقاء، أن القطاع الخاص داعم ومشارك رئيس في تحقيق مستهدفات “رؤية المملكة 2030” على جميع المستويات، ومن أهمها برامج التوطين وخلق فرص العمل.