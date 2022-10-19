أكد الدكتور محمد الصبان المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي، أن القرار الاستباقي لـ “أوبك+” مهم جدا لإعطاء الأسواق إشارة بأن التحالف حريص على إحداث التوازن في الأسواق.

وأوضح “الصبان” في حديثه مع برنامج “هنا الرياض”، أن تخفيض النفط الذي أجراه “أوبك+”؛ أدى إلى وضوح الرؤية بأن التحالف ملتزم بتحقيق الاستقرار وهو ما نجم عنه عودة بعض المضاربين إلى الأسواق الآجلة.

وأضاف: “عند زيادة الأسعار فإن الراجح سيكون تخفيض إنتاج النفط؛ وسبب التقلب الشديد في الأسواق جاء نتيجة التشاؤم حول حالة الاقتصاد العالمي”.