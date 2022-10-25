صرح قائد بلجيكا إيدن هازارد أن بلاده بحاجة للفوز بكأس العالم في مونديال قطر، وذلك لتبرير وصف “الجيل الذهبي” الذي حمله الفريق في آخر عشرة أعوام.

وقال هازارد: دائما ما كان هناك الحديث عن الجيل الذهبي وهذا جزء من الحقيقة، قضينا عشرة أعوام سويا، الآن هناك العديد من اللاعبين الشبان في الفريق. بالتأكيد نملك جيلا رائعا، لكننا لم نفز بأي شيء بعد، لو أردنا استحقاق وصف الجيل الذهبي فأعتقد أن هذا هو الأمر الوحيد الذي يجب تحقيقه.

وأضاف : خبرتنا الجماعية ساعدتنا في البطولات السابقة، لذا نأمل في استمرار الأمر لبعض الوقت.

وتستعد بلجيكا لمواجهة كندا في 23 نوفمبر ثم المغرب بعد ذلك بأربعة أيام، وتختتم مبارياتها في دور المجموعات أمام كرواتيا في الأول من ديسمبر.