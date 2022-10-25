تحدث الدكتور إبراهيم الخميس عن فوائد المشي، مؤكداً أنه ضرورة للوقاية من الأمراض وعلاج فعال للمشاكل النفسية.

وقال الخميس :” نظراً لكثرة الأمراض المنتشرة حالياً أصبح المشي ضرورياً لتخفيف والتخلص من هذه الأمراض، فضلاً عن المشي يخفف من الأمراض النفسية والقلق”

وأكد أن المشي يساهم أيضا في علاج السمنة المفرطة، مبيناً أنهم لاحظوا نتائج مرجوة من خلال المجاميع التي تمارس هذه الرياضة حيث لاحظوا كيف أثر المشي في أمور كثيرة خاصة بصحة الجسم والصحة النفسية.