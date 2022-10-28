خبير أعطال: المياه العادية لا تصلح لتعبئة “الرديتر”

قال خبير أعطال السيارات، خالد بن علي، إن المياه العادية لا تصلح لتعبئة “الرديتر” عكس المخصصة التي تزيد من عمر السيارة.

وأضاف أن المياه العادية قد تتسبب في تآكل داخل الرديتر، لافتا إلى أن مياه سائل التبريد يدخل فيها مواد تحافظ على عمر محرك السيارات، وذلك بحسب ما ذكره في قناة “الإخبارية”.

ولفت إلى أنه لا يوجد زيت على الكرة الأرضية قابل للاستهلاك حتى 10 آلاف كيلو، مؤكدا عدم صحة ما تردد بهذا الشأن.

فيديو | خبير أعطال السيارات خالد بن علي: المياه العادية لا تصلح لتعبئة "الرديتر" عكس المخصصة التي تزيد من عمر السيارة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/hqHlRtbeXf — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 28, 2022