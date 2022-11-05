ظهر رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، في أحد المستشفيات لتلقي العلاج بعد إصابته في محاولة اغتيال أثناء قيادته لمسيرة باتجاه العاصمة إسلام أباد.

ووثق مقطع فيديو، مشاهد من الظهور الأخير لعمران خان داخل المستشفى؛ حيث وقع قميصًا لأحد أنصاره.

وأصيب عمران خان برصاصة على الأقل في قدمه اليمنى حيث أطلق مسلح النار عليه من مسدس أوتوماتيكي فيما كان يلقي خطابه على المنصة.

ووقعت محاولة الاغتيال فيما كانت الشاحنة التي نصبت عليها منصة خان الخطابية تسير ببطء أمام حشد كبير تجمع في وزير آباد على بعد حوالى 170 كم شرق العاصمة.