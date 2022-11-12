حقق فريق الاتحاد فوزا على نظيره الفيحاء،مساء اليوم السبت، بنتجية 2-0.

جاء ذلك خلال المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين ضمن التحضيرات خلال التوقف بسبب استعدادات المنتخب الوطني لخوض كأس العالم 2022 بقطر.

وسجل الهدف الأول لفريق الاتحاد اللاعب هيلدر كوستا في الشوط الأول، قبل أن يضيف هارون كمار الهدف الثاني.

هدف الاتحاد الأول في ودية الفيحاء

⚽ هيلدر كوستا pic.twitter.com/2BpFBhu9Oz — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 12, 2022