يشعر بعض الناس بالتعب والإرهاق فور استيقاظهم من النوم على الرغم من النوم لفترة طويلة ومتواصلة.

ومن جانبه، قال خبير الطب النفسي والسلوك الصحي الدكتور ويليام فون ماكول، إن المدة والكفاءة في النوم هو ما يشعر به المرء في اليوم التالي، فإذا كان الشخص متعبا في كثير من الأحيان أو دائما أثناء النهار، فربما يشير ذلك إلى وجود عجز في مدة النوم أو الكفاءة.

ولعل أبرز العلامات على عدم كفاءة النوم تتضمن المكافحة من أجل النهوض من السرير في الصباح أو الشعور بالخمول أو عدم التركيز أو الانفعال في فترة ما بعد الظهر، والتي يمكن أن تكون هذه أيضًا أعراضًا لمشاكل صحية أخرى.