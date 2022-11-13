أقيم حفل زفاف تيفاني ترامب، أمس السبت، على الملياردير اللبناني الأصل، مايكل بولس، في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وتعد تيفاني، 29 عاما، هي ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والممثلة مارلا مابلز، اللذين تزوجا في الفترة من 1993 إلى 1999، والأخت غير الشقيقة لإيفانكا، ودون جونيور، وإريك وبارون ترامب.

وتزوجت تيفاني من مايكل بولس، 25 عاما، في منتجع “Mar-a-Lago” الخاص بعائلة ترامب، مباشرة بعد مرور العاصفة الاستوائية نيكول عبر فلوريدا، وقبل 3 أيام من إعلان دونالد ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وحرصت تيفاني على اختيار فستان زفافها كإشارة إلى تراث عائلة بولس، حيث أوضحت والدتها “إنه حفل زفاف لبناني أمريكي، لذلك كنا سعداء للغاية لأن إيلي صعب يخلق السحر”. كذلك ارتدت مارلا ثوبا من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.