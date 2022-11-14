قالت محامية حفيد أحد إخوة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، اليوم الأحد، إن موكلها ليس لديه أي صلة بتنظيم داعش، ولكن تم تسليمه للعراق كجزء من صفقة سياسية مع السلطات اللبنانية.

وقالت بشرى الخليل لوكالة “أسوشيتد برس” إن موكلها عبد الله ياسر السبعاوي كان يعيش في اليمن في يونيو/حزيران 2014، عندما قتل عناصر داعش المئات من القوات العراقية في وسط العراق.

وذكرت أن السلطات اللبنانية سلمت عبد الله للعراق يوم الجمعة الماضي على الرغم من تسجيله كلاجئ في لبنان، نافيةً أي علاقة له بالمجزرة.