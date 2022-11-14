أكد متحدث أمانة الأحساء خالد بووشل أنه استعداداً لاستقبال مشجعي كأس العالم 2022 تمت زيادة مواقف السيارات بسوق القيصرية إلى 2700 موقف.

وقال بووشل :” مشروع تطوير طريق الملك عبد العزيز يسهم في عملية قلة المواقف. حيث عمدنا سابقاً إلى إيجاد مواقف جديدة في المنطقة”.

وأضاف “في الأول كان هناك ١٤٠٠ موقف الآن نتجاوز ٢٧٠٠ موقف خلال الفترة الحالية بإيجاد بعض الفضاء في إيجاد مواقف بالتعاون والتنسيق مع المستثمر”.