أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، اليوم الأربعاء، أن موضوع “الرسوم والضرائب” يشهد اهتماما كبيرا من قِبل القيادة والوزراء، ولا توجد رسوم جديدة في الآونة الأخيرة.

وقال بندر الخريف، أن جميع الإيرادات تعاد إلى الميزانية العامة ولا يوجد أي استغلال من قِبل الجهات الحكومية، لافتًا إلى توفير أراضي صناعية لديها بنية تحتية بأسعار مشجعة للمستثمرين.

وأوضح وزير الصناعة، أن الرسوم هي أداة لرفع الكفاءة بشكل جيد، وتقليل الفاقد وإساءة استخدام الخدمات، مضيفًا أنه قد يكون هناك مفهوم خاطئ لدى البعض بأن هذه الرسوم هي استغلال من الجهات، ولكن في الحقيقة أن القيادة تحرص على أن تذهب كل الإيرادات إلى الميزانية العامة للدولة وذلك لضمان ألا تكون هناك مبالغة في فرض أي شكل من الرسوم أو الضرائب من قبل الجهات.

وكانت قد انطلقت الجلسة الرابعة بمنتدى الرياض الاقتصادي، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، واستعرضت الجلسة دراسة حول توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الرسوم والضرائب والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار.

فيديو | وزير الصناعة والثروة المعدنية: موضوع "الرسوم والضرائب" يشهد اهتماما كبيرا من قِبل القيادة والوزراء .. ولا توجد رسوم جديدة في الآونة الأخيرة #منتدى_الرياض_الاقتصادي #الإخبارية pic.twitter.com/HeodaOMxR2 — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) November 16, 2022

فيديو | وزير الصناعة والثروة المعدنية: جميع الإيرادات تعاد إلى الميزانية العامة ولا يوجد أي استغلال من قِبل الجهات الحكومية #منتدى_الرياض_الاقتصادي #الإخبارية pic.twitter.com/3rf7eGNSXI — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) November 16, 2022