يشتكي الكثير من الأشخاص من بق الفراش خصوصاً في حال التنقل والبقاء في فنادق مختلفة والتي قد تلتصق بهم أو بأمتعتهم خلسة في بعض الأحيان يمكن أن تسبب لدغاتهم ردود فعل تحسسية وحادة للأشخاص على الرغم من أن معظم الأشخاص لا يستطيعون ملاحظتها بسهولة.

وهناك بعض الطرق البسيطة للتحقق من بق الفراش :

من المهم أولا معرفة شكل بق الفراش، حيث إنه صغير ومسطّح وبيضاوي الشكل لديهم ستة أرجل واثنين من قرون الاستشعار،عادة ما يتراوح حجم بق الفراش بين 5 إلى 6 ملم تحقق من وجود أي من هذه الحشرات في غرفة الفندق.

انظر إلى المراتب والبطانيات

لا تقم بإخراج الحقائب فور دخولك الغرفة ولا تذهب مباشرة للجلوس أو الاستلقاء على السرير تحقق أولاً من وجود هذه الحشرات على المراتب والبطانيات إذا أمكن ، حاول رفع المراتب مرة واحدة لأن هذه الحشرات تختبئ في كل زاوية مما يصعب رؤيتها.

تحقق من الأرائك والوسائد عن كثب

قد يختبئ بق الفراش في الأرائك والوسائد في الغرفة. لذلك ، قبل استخدامها ، قم بإزالة الوسائد من الأريكة وهزها. سيكون من الأفضل إزالة الغطاء من الوسادة والنظر أيضًا في السلسلة والزوايا.

تحقق من الخزائن والأدراج

ليس هنا فقط ، ولكن بق الفراش يمكن أن يختبئ أيضًا في الخزائن وأدراج الغرفة. نظرًا لأن الناس يستخدمونها أقل ، فإن اهتمامهم لا يتجه نحو ذلك.

يجب أن تلقي نظرة فاحصة على أباجورة وإطارات

بعد التحقق جيدًا في كل مكان في الغرفة ، انظر أيضًا إلى أباجورة وإطارات وستائر تجنبهم لا يخلو من الخطر، يمكنك أيضًا إلقاء نظرة فاحصة على مدار الساعة وإطار الصورة.