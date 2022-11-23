كشف نادي مانشستر سيتي رسميًّا، عن تجديد عقد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب الفريق، حتى عام 2025.

وصرح غوارديولا عقب تجديد عقده “أنا سعيد للغاية لإعلان بقائي مع مانشستر سيتي لعامين إضافيين، لا يسعني شكر الجميع في النادي بما فيه الكفاية على ثقتهم بي، أنا سعيد ومرتاح حقًّا، وأملك كل ما أريده هنا للقيام بوظيفتي بأفضل شكل ممكن”.

وفي وقت سابق، قال غوارديولا، إنه يعتقد أن فترته على رأس الجهاز الفني لبطل الدوري الإنجليزي ستكون الأطول له مع أي فريق خلال مسيرته التدريبية، لكن المدرب الإسباني المخضرم رغم ذلك تجنب التطرق لأي تفاصيل تتعلق بمستقبله مع النادي بعد انتهاء عقده الحالي في 2023.